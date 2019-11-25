STSO’nun kalitesi tescillendi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, akreditasyon yeni puanlama sistemi baz alınarak yapılan denetimden başarıyla geçti.

Akreditasyon standardı kriterlerinin sürecini gözlemlemek amacıyla yapılan denetim 2 gün sürdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odaborsa akreditasyon sistemi çalışmaları kapsamında, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetim ve oda borsa mevzuatı, mali yönetim, insan kaynakları ve yönetimi, haberleşme ve yayınlar, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, üye ilişkileri, kalite yönetimi, iletişim ağı, politika ve temsil, bilgi danışmanlık ve destek, iş geliştirme ve eğitim, uluslararası ticaret konularında inceleme yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 13 kriterden oluşan yönetim ve oda mevzuatı, mali yönetim, iletişim ağı gibi başlıklar altında odanın yapmış olduğu çalışmalar değerlendirildi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine en iyi hizmeti verebilmek için akreditasyon çalışmalarına önem verdiğini belirten Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, akreditasyon süreci ile ilgili her türlü desteği üst yönetim olarak vermekle birlikte bu süreci iyileştirmek ve geliştirmek için faaliyetlere devam edeceklerini söyledi. Kuzu, "Akreditasyon sistemi Türkiye genelinde odaborsaların performans standartlarını yükseltmek ve üyeleri olan iş dünyasına daha etkili hizmet verilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası 2013 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akredite Odası sistemine dahil edilmiştir. Denetim süreci öncesi ve sonrasında fedakarca çalışan tüm oda personelimize de teşekkür ediyorum” dedi.

SİİRT 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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