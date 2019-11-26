Vali Atik'ten engelli gençlere akülü sandalye hediyesi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt İl Özel İdare SporMuş Menderes Spor karşılaşması öncesi iki engelli genci ziyaret ederek kendilerine akülü sandalye ve Galatasaray Spor Kulübü'nden temin edilen Falcao imzalı forma hediye etti.

Siirt Valisi Atik, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekilli Osman Ören, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile birlikte Siirt İl Özel İdare Spor, Muş Menderes Spor karşılaşması öncesi iki engelli genci ziyaret etti. Vali Atik ve beraberindekiler, kendilerine akülü tekerlekli sandalye ve Galatasaray Spor Kulübünden temin edilen Falcao imzalı forma hediye etti.

Daha önce engelli gençleri okullarında ziyaret ettiklerini ve öğrencilere hediye sözü verildiğini belirten Vali Atik, "Engelli gençlerimizi sevindirmek, onların yüzlerini bir nebzede olsa güldürmek bizleri çok mutlu etti. Kendilerine akülü tekerlekli sandalye sözü vermiştik bugün maç öncesi kardeşlerimize teslim ettik" dedi.

SİİRT 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:31

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