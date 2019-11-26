Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı

Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükseldi. SiirtŞırnak kara yolunda ilerleyen araçlar, suyun yolu kapatması sonucu geri dönmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, SiirtŞırnak Güçlükonak kara yolunun 40. kilometresinde ilerleyen araçlar, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi. Bir süre su seviyesinin düşmesini bekleyen vatandaşlar, yolun açılmaması nedeni ile geri dönmek zorunda kaldı.

SİİRT 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:31

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