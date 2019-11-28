Siirt’te araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan’a bağlı Maden köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Nasih A. yönetimindeki 13 AS 301 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Nesih A. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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