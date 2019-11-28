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Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

İHA

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde aranan şahısların yakalanması maksadıyla ikametgah adreslerinde, ikametgah eklentileri ile araçlarında, tüm umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde idari denetimine yönelik kontrol ve arama faaliyetinin icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde yapılan arama faaliyeti neticesinde, 15 adreste ve yol kontrollerinde bin 328 şahıs kontrolü yapılmış olup, yapılan sorgulamalarda, bir uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bir yoklama kaçağı/bakaya suçlarından olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalanmıştır" denildi.

SİİRT

28 Kasım 2019 Perşembe

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