Aracın kaporta ve yedek lastiğinden kaçak sigara çıktı

Günde bir paket sigara o riski 2.9 kat artıyor

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SİİRT'te, polis tarafından durdululan araca yapılan aramada, kaporta ve yedek lastiğe gizlenmiş gümrük kaçağı 680 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oluşturulan kontrol noktasında ismi açıklanmayan sürücünün şüpheli tavırları üzerine plakası açıklanmayan araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın iç kaporta bölümü ile yedek lastiğinde gümrük kaçağı toplam 680 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü ile yanında bulunan 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



SİİRT 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:01

YATSI 18:22

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