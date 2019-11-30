Siirt’te 680 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir araçta yapılan aramada 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kilit2 uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın iç kısmına ve tekerlekte bulunan zulalara gizlenmiş haldeki çeşitli markalarda 680 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili olarak yürütülen adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

SİİRT 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

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