Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Hem sağanak hem kar!

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Siirt’in Baykan ilçesinde tarım aracı olarak tabir edilen patpat aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Baykan ilçesi İnönü Mahallesinde meydana geldi. Harun D.’nin kullandığı patpat aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Harun D., yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Harun D., Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:37

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