Bursa'dan Siirtli öğrencilere giyim yardımı 

BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki Mehmet Aker İlkokulu tarafından toplanan giyim ve kırtasiye malzemeleri, Siirt'teki öğrencilere dağıtıldı.

Osmangazi ilçesindeki Mehmet Aker İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, yürüttükleri 'Hep birlikte el ele projesi' kapsamında giyim ve kırtasiye malzemesi topladı. Toplanan giyim ve okul araç gereçleri Siirt'teki Şehit Öğretmen Durmuş Güçlü İlkokulu'ndaki öğrencilere yolladı.

Mehmet Aker İlkokulu öğretmenlerinden Harun Alaçam, "Bu güzel fikir ders sırasında aklıma geldi. Öğrencilerimle paylaştım. Kendileri benden daha fazla çalışarak giyim ve kırtasiye malzemeleri topladı. Bunları muhtaç olan çocuklara ve öğrencilere ulaştırıyoruz" dedi.

Şehit Öğretmen Durmuş Güçlü İlkokulu Müdürü Bedri Erdemci de destekten dolayı teşekkür etti.



SİİRT 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.