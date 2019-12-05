Siirt’te 8 adet tarihi sikke ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 8 adet eski dönemlere ait sikke ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Aralık'ta icra edilen önleyici hizmet devriyesi faaliyeti esnasında şüphelenilen bir araçta ve içinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 8 adet sikke ve 1 adet dedektörün ele geçirildiğini bildirdi. Söz konusu olayla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, alınan talimatlar doğrultusunda şüphelilerin gözaltına alınarak soruşturmaya başlanıldığı belirtildi.

SİİRT 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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