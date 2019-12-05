Siirtli öğrencilere gıda güvenilirliği ve hijyeni eğitimi verildi

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere gıda güvenilirliği ve hijyeni eğitimi verildi.

Siirt'te öğrencilere gıda güvenirliği ve hijyeni eğitimi verildi. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Enver Özdemir, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve öğrencilerin güvenilir gıda hakkında bilinçlenmesini sağlamak amacı ile ortaokullarda eğitim verdiklerini söyledi. Özdemir, "Öğrencilerin güvenilir gıda, gıda satın alırken ve tüketirken dikkat edilecek hususlar, gıda zehirlenmeleri, alo gıda 174 hattı, satın aldıkları ürünlerde nelere dikkat etmeleri gerektiği, ambalajlı ürünlerde kontrol etmeleri gereken etiket bilgileri, toplu tüketim yerlerinde işletmelerin uyması gereken hijyen kuralları, gıda zehirlenmelerinin belirtileri ve zehirlenme sonrası izleyecekleri yol ve Bakanlığın Alo Gıda 174 şikayet hattının çalışma usulleri konularında bilgi verilmiştir" dedi.

SİİRT 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.