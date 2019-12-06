Gönül elçilerinden hastalara ziyaret

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Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlen programda Siirt Devlet Hastanesi’nde yatan hastalar ziyaret edildi.

Ziyaret programına, Vali Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay’ın eşi Hülya Dörtkol Atabay ve gönül elçileri katıldı. Siirt Devlet Hastanesi'nde yatan kadın hastaları ziyaret eden Atik, kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı. Atik ve gönül elçileri hastalara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Tedavi gören kadın hastalarla bir süre sohbet eden Atik, geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.

SİİRT 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:40

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