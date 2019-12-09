Siirtli kadınlar ‘Amigurumi’ öğreniyor

Siirt’te ev kadınları, hobi olarak başladıkları örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak yapılan oyuncak sanatı olan ‘Amigurumi’ kursuna katılarak sanat öğreniyor.

Siirt'te kadınlar, örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanarak oyuncak bebek yapma kursuna katılmaya başladı. Kursa katılan kadınlar hem sosyal olarak kendilerini geliştiriyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Amigurumi usta öğreticisi Demet Sabır, burada eğitim verdiği kursiyerlerle ürettikleri ürünleri sosyal medyadan tanıttıklarını söyledi. Sabır, "Burada el becerilerini ve sanatı hanımlara öğretiyorum. Hiçbir kurstan ücret almıyorum. Amacımız, ev hanımlarının kendi el emekleriyle ekonomi sağlaması. Sağ olsun atölye sahibi Yeter hanım da bize kapılarını açtı. Burada bayanlarla haftanın iki günü toplanıp tüm bildiklerimizi bilgilerimizi öğretiyoruz. Herkes bir terapi olarak buraya geliyor. Yaptığımız işin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu tür atölyelerin daha da çoğalmasını istiyoruz” dedi.

Yeni doğacak bebeği için organik ürünler yaptığını belirten kursiyer Ezgi Dönmez, kursa katılarak mutlu olduğunu ve yaptıkları ürünlerin yeni doğacak olan bebeği için hazırladığını belirtti. Dönmez, “Burayı tesadüfen tanıdım. 8 buçuk aylık hamileyim. Yaklaşık bir aydan beri geliyorum. Bebeğime organik Amigurumi dediğimiz oyuncaklardan örüyorum. Çok zevkli geçiyor. Kurslarımız var çarşamba, cumartesi günleri geliyorum. Bebek patiklerine başlayacağım, çantalar yapacağım. Becerikli olduğumu bu kadar bilmiyordum. Zincir atmasını, elime iğne atmasını bilmiyordum. Hocalarım sayesinde bir şeyler kaptım çok mutlu oldum” diye konuştu.

Atölyenin sahibi Yeter Bayar, atölyeyi çeyiz üzerine açtığını söyledi. Bayar, "Hobi bölümümüz de vardı fakat bu kadar kapsamlı değildi. Gördüğüm kadarıyla kadınlar hobi ürünlerin daha meraklı, örgü örmeye, örgü yapmaya daha meraklı olduğunu gördüm. Benim satışlarımda bunun üzerine yöneldi. Bende örgü üzerine dükkanımı şekillendirmeye başladım. Talep doğrultusunda gittim, bu şekil oldu. Kadınlar geliyorlar burada örgü örüyorlar, öğreniyorlar elimizden geleni yapıyoruz. Şuan da çok talep gören Amigurumi teknikleri var sıfırdan öğrendikleri zaman istedikleri oyuncağı, istedikleri şekilde örebiliyorlar. Bu anlamda meslek edinmiş oluyorlar. Çünkü dışarıya da yapıp bunu paraya çevirebiliyorlar emeklerini şimdiye kadar kurslarımıza 100’e yakın katılım olmuştur tabi bu devamlı olmuyor ama dönüşümlü oluyor. Amacımız bundan sonra daha da ilerletmek. İnşallah yıl sonunda sergi olayına da girebiliriz" şeklinde konuştu.

Örgü tığı ile ve sık iğne tekniği kullanılarak çeşitli oyuncaklar yapma sanatına Amigurumi deniliyor.

SİİRT 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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