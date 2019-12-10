Siirt Valiliği, “Siirt Okuyor” kitap okuma kampanyası başlattı

Siirt Valiliği himayelerine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Siirt'te Hayat Duracak Kitap Okunacak" projesi 11 Aralık çarşamba günü saat 10.00'da eş zamanlı olarak il genelindeki tüm okullarda ve çarşı esnafında başlatılarak 20 dakika boyunca kitap okunması sağlanacağı belirtildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kent genelinde okuma alışkanlığının yaşam tarzı haline getirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Ancak bunu gerçekleştirirken sadece öğrencilerimizi değil; işin içine anne ve babaları ve toplumun tüm katmanlarını da projeye katarak evde, sokakta her yerde bir okuma saati belirleyip, birlikte okuma yapmalarını sağlamayı hedefliyor” denildi.

Vali Ali Fuat Atik ve eşi eğitim gönüllüsü Fulya Atik himaye ve destekleri ile başlatılan kampanyaya tüm halkın, davetli oldukları belirtildi.

SİİRT 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:43

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