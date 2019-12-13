Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak, kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Baykan İlçesine bağlı Tandır Dağı/ Kalemis kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuşu Yasin Baran Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, teröristlerin kullandığı 9 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada; bol miktarda gıda ve yaşamsal ile örgütsel dokümanların ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilerken, ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.



SİİRT 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.