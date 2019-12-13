Çakmak gazı çektiği iddia edilen çocuk hayatını kaybetti

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Siirt’te çakmak gazı çektiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Barış Mahallesi Mehmet Süer Caddesi’nde bir çocuğun baygın halde yattığı ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince baygın yatan A.E. (14) ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakmak gazı çektiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuğun kesin ölüm nedeni Siirt devlet hastanesinde yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

SİİRT 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:45

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