Siirtli güreşçiler minderden madalyayla döndü

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Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Güreş GrekoRomen ve Serbest grup müsabakalarında Siirtli güreşçiler madalya alarak şehre döndü.

Hilvan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda Siirt’ten 10 sporcu madalya aldı. Yarışlarda Grekoromen ve serbest kategorilerde müsabakalar gerçekleşti. Yarışmaya Siirt'ten katılan Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan sporcularından grekoromen dalında farklı kilolarda derece yapan Muhammed Emin 2'inci, Serhat Ay birinci, Emrullah Yıldız 3’üncü, Resul İncecik 3’üncü, Ömer Özdemir 2.’ci, Bedri Baykara 3’üncü, Yusuf Tekin 3’üncü, Mahmut Dönmez birinci, İbrahim Ödümlü 3’üncü, Şükrü Çoşkunlar 3’üncülük derecesi elde etti.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, sporcuları makamında kabul ederek Gaziantep ilinde yapılacak yarı finaller öncesinde başarı dileklerinde bulundu.

SİİRT 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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