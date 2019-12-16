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Siirt Zivzik narı hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürdü

İHA

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçesinin bazı köylerinde yetiştirilen, sulu ve iri taneleriyle dış piyasada yoğun talep gören Zivzik narının rekoltesinin yüksek ve talebin de yoğun olması üreticilerin, fiyatının uygun olması ise tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Siirt Zivzik narı hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürdü

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçesinin bazı köylerinde yetiştirilen, sulu ve iri taneleriyle dış piyasada yoğun talep gören Zivzik narının rekoltesinin yüksek ve talebin de yoğun olması üreticilerin, fiyatının uygun olması ise tüketicilerin yüzünü güldürdü.
Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçesinin bazı köylerinde yetiştirilen, bozulmadan 7 ay saklanabilen, sulu ve iri taneleri ile yurt dışından da talep gören Zivzik narına yoğun talep üreticilerin yüzünü güldürüyor. Kilogram fiyatı 2 ila 3 lira arasında değişen Zivzik narı ile ilgili açıklamalarda bulunan Siirt Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Abdülaziz Kaysı, her yıl kış aylarında kasalar halinde bahçelerden toplanan Zivzik narının hem iç piyasada hem de dış piyasada rağbet gördüğünü söyledi. Şirvan ilçesinin Zivzik köyünde yetiştirilen narın bölgede üretilen en kaliteli nar olduğunu belirten Kaysı, “Bu sene narın rekoltesi çok yüksekti, bereketli bir hasılat vardı, üreticilerin yüzü güldü. 250 ile 300 bin tona kadar Pervari, Zivzik, Şirvan tarafından çıkan narlar dışarıya gönderildi. Siirt sebze haline getirilen narlar var, üreticiler bu yıl satıştan çok memnun” dedi.

“İstanbul, Bursa, Mersin gibi büyük şehirler rağbet gösteriyor”
Birçok ilden talep olduğunu belirten nar satıcısı Bedri Şanlı ise, ince kabuğu ve aromalı tadı nedeni ile vatandaşların Zivzik narına rağbet gösterdiğini söyledi. Şanlı, “Zivzik narı Pervari’de yetişiyor. Bu sene rekoltesi çok yüksekti, satışlardan memnunuz. İstanbul, Bursa, Mersin, Adana, Diyarbakır, Van, Batman, Şırnak Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz bu narları. Bu nar organik olduğu için vatandaşlar her yerden istiyor. Onlara hizmet ediyoruz bu amaçla, bu narların faydaları saymakla bitmiyor” diye konuştu.

“Ürünün bolluğu üreticiyi, ucuz olması tüketiciyi memnun etti”
Yılda 50 ile 60 ton narı Siirt ve çevre illere sattıklarını kaydeden komisyoncu Yahya Cellek, ürünün bol olmasının üreticiyi, fiyatının uygun olması ise tüketiciyi memnun ettiğini söyledi. Cellek, “78 senedir nar işiyle uğraşıyorum. Maşallah bu sene üretim çok iyiydi. Üretici, satıcı herkes çok memnun. Bizde çok memnunuz” şeklinde konuştu.

SİİRT

16 Aralık 2019 Pazartesi

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