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Siirt’te günde 700 varil ham petrol çıkarılıyor

İHA

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt'te petrol sahasındaki 5 kuyudan günde yaklaşık 700 varil ham petrolün çıkarıldığını söyledi.

Siirt’te günde 700 varil ham petrol çıkarılıyor

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt’te petrol sahasındaki 5 kuyudan günde yaklaşık 700 varil ham petrolün çıkarıldığını söyledi.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Eruh ilçesine bağlı Bayıryüzü köyünde Doğu Sadak1 petrol arama kuyularında incelemelerde bulundu. Petrol arama şirketi idari genel müdürü Erdem Kaya ve teknik genel müdür yardımcısı Hüseyin Yıldırım’dan petrol sahasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Atik, petrol sahasındaki kuyuları ve üretim sahasını gezdi. Huzur ve güven iklimiyle birlikte yatırımların artarak devam ettiğini belirten Vali Atik, Türkiye’nin en kaliteli petrolünün Eruh ilçesinde üretilmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Vali Atik, "Petrol sahasında 5 kuyudan 2 bin 500 metre derinlikten günde yaklaşık 700 varil ham petrol çıkarılıyor. Çıkarılan ham petrol, tankerlerle Batman TPAO'ya taşınıp burada işleniyor" dedi.
Bayıryüzü köyü, Doğu Sadak1 petrol arama kuyusunda incelemelerini tamamlayan Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra Eruh ilçesine geçerek, İlçe Kaymakamlığını ve Eruh Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

SİİRT

16 Aralık 2019 Pazartesi

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