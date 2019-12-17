9. kattan düşen kadın ağır yaralandı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'te bir apartmanın 9'uncu katından düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, Hz. Fakirullah Mahallesi 1758. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda bulunan Ö.O., iddiaya göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten sert zemine çakıldı. Durumu gören komşularının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ö.O, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.O.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ö.O.'nun düşmesini şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

SİİRT 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:01

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.