Bebek bezi ve ısıtıcının içinden kaçak sigara çıktı

Siirt’te düzenlenen operasyonlarda bebek bezi ve ısıtıcıların arasına gizlenmiş vaziyette 829 paket kaçak sigara ve 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kilit1 uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada gümrük kaçağı 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Farklı bir tarihte aynı uygulama noktasında bir yolcu minibüsünde yapılan aramada ise 829 paket kaçak sigara ele geçirildi” denildi.

Ele geçirilen kaçak sigaraların bebek bezleri ve ısıtıcıların arasında olması dikkat çekti.

SİİRT 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:01

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.