Siirt'te 143 sikke ve tarihi objeler ele geçirildi

Siirt'te izinsiz arama ve kazı faaliyeti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 143 sikke ile tarihi obje ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyü ve Yunuslar mezrası çevresindeki sit alanlarında izinsiz kazı yaparak define aradıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Dedektör ile tarihi eser bulmak için izinsiz arama ve kazı faaliyeti yürüten İ.K. ve A.D.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda 143 sikke, 32 tarihi eser niteliği taşıyan metal obje, 5 yüzük, 2 kolye ucu, çömlek, dedektör ve 2 cep telefonu ele geçirildi" denildi.

SİİRT 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:48

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