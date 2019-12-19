Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez TOMA kullandı

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SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan toplumsal olaylara müdahale tatbikatında, kadın polisler TOMA aracını kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı. Emniyetin atış poligonunda 39 polis, 2 eğitmen, 2 TOMA ve 2 zırhlı araçla yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikatta, bölgede ilk kez kadın polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kullandıkları görüldü. Tatbikatta senaryo gereği, polis ekiplerince yollara barikat kurup, ateş yakan göstericilere müdahale edildi.



SİİRT 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:48

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