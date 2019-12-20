Siirt'te PKK'lı 3 terörist teslim oldu

SİİRT'te jandarmanın, aileleriyle görüşmesiyle ikna edilerek terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Dağ kadrosunda yer alarak, Irak ile Suriye'de faaliyet gösteren gösteren ve sözde lider seviyesinde olan PKK'lı 3 teröristin ikna edilmesi için İl Jandarma Komutanlığı, ailelerle iletişime geçti. Yapılan görüşmelerin ardından ailelerinin ikna ettiği 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
SİİRT
20 Aralık 2019 Cuma
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