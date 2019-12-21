Siirt'te çiftçilerin sorun ve talepleri dinlendi

Siirt'in Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilikle uğraşan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Tillo Kaymakamlığı bünyesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal yayım çalışmaları kapsamında Kaymakam Lokman Düzgün ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan’ın katılımıyla ilçeye bağlı İkizbağlar ve Sinep köyleri ziyaret edilerek çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Çiftçilerle bire bir görüşerek sorun ve taleplerini dinlediklerini belirten Tillo Kaymakamı Lokman Düzgün, çiftçilerin sorun, talep ve önerilerini kayıt altına almak ve çiftçilerin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istediklerini söyledi. Kaymakam Düzgün, "Çiftçilerimizi evlerinde ziyaret ederek, onların sorunlarını kayıt altına alıyoruz. Bu sayede çiftçinin sıkıntısını tespit ederek çözüm bulma yoluna giriyoruz. İnşallah ziyaretlerimizden elde ettiğimiz verilerle tarımsal verimi sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaymakam Düzgün, 2020 yılı üretim sezonu boyunca Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin de katılımıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.

SİİRT 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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