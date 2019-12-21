Ekstrem sporcular, bin 300 rakımlı Kaletül-Üstad tepesinden atladı

Ekstrem sporcular, Siirt’in Tillo ilçesinde bulunan bin 300 rakımlı KaletülÜstad tepesinden paraşütle atladı.

Ekstrem sporların en zorlularından biri olan paraşütle atlama ile ilgilenen Cengiz Koçak, rekor denemelerine bir yenisini ekleyerek Siirt’in Tillo ilçesinde bulunan bin 300 rakımlı KaletülÜstad tepesinden arkadaşıyla beraber atladı. Aksiyon sporcusu Cengiz Koçak, daha önce İstanbul Galata Kulesi’nden serbest atlayış olarak bilinen Base Jump atlayışı gerçekleştirerek adından söz ettirmişti. Yeni bir atlayış için Siirt’in Tillo ilçesine gelen Koçak ve Toy, bin 300 rakımlı KaletülÜstad tepesinden atladı.

Hedeflerinin Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde Türkiye’nin en büyük konsol viyadüklü asma köprüsünden atlamak olduğunu belirten ekstrem sporcu Cengiz, en kısa zamanda oradan da atlayarak maceralarına bir yenisini eklemeyi düşündüklerini söyledi. Koçak, "Siirt'te Base Jump sporu için bina, artel, uçurum, köprüden yapılan paraşüt atlayışı bu. Bunun için çok potansiyel yerler var. Siirt Tillo seyir terasının yanında bir başka uçuruma geldik. Atlayış yapacağız. Günü böyle kapatacağız yarın Siirt'te çeşitli yerlerde atlayışlar yapacağız" dedi.

SİİRT 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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