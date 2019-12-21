Aksiyon sporcuları, Siirt'te 1300 rakımlı tepeden atladı

AKSİYON sporcuları Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Siirt'tin Tillo ilçesindeki 1300 rakımlı KaletülÜstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Siirt'in Pervari ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin en yüksek konsol köprüsü olan Beğendik Köprüsü'nden atlayış yapmak için kente gelen aksiyon sporcular Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Tillo'daki 1300 rakımlı KaletülÜstad Tepesi'nden yamaç paraşütüyle serbest atlayış gerçekleştirdi.

Daha önce İstanbul Galata Kulesi'nden serbest atlayış yapan Cengiz Koçak, Kaletül-Üstad Tepesi'nin yamaç paraşütü etkinliği için uygun bir yer olduğunu söyledi. Beğendik Köprüsü'nde atlayışa şu an için izin alamadıklarını anlatan Koçak, "Kaletül-Üstad Tepesi'nden yapacağımız atlayıştan sonra Siirt'te birkaç gün kalarak çeşitli yerlerde atlayışlarımızı sürdüreceğiz dedi.





SİİRT 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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