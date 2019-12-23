Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi gözaltında

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT'te sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve kuruluşlarını aşağılama, suç ve suçluyu övme' suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



SİİRT 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:04

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.