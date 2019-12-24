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Siirt bıttımı altınla yarışınca fıstığa dönen üretici pişman oldu

DHA

SİİRT'te birçok çiftçinin geçim kaynağı olan bölgeye özgü bıttıma, ABD, Katar, Dubai, Kuveyt, Ürdün ve Irak gibi ülkelerden yoğun talep gelince kilogramı 300 liraya ulaştı. Fıstıktan daha fazla gelir elde edildiği için bıttım ağaçlarını aşılayarak fıstık ağacına dönüştüren üreticiler, bıttım fiyatları altınla yarışınca pişman olarak tekrar bıttıma yöneldi.

SİİRT'te birçok çiftçinin geçim kaynağı olan bölgeye özgü bıttıma, ABD, Katar, Dubai, Kuveyt, Ürdün ve Irak gibi ülkelerden yoğun talep gelince kilogramı 300 liraya ulaştı. Fıstıktan daha fazla gelir elde edildiği için bıttım ağaçlarını aşılayarak fıstık ağacına dönüştüren üreticiler, bıttım fiyatları altınla yarışınca pişman olarak tekrar bıttıma yöneldi.
Siirt'te üretilen ve birçok çiftçinin geçim kaynağı bıttım, fiyatıyla altınla yarışıyor. Geçen yıl 20 bin ton bıttım üretilen Siirt'te bu yıl 10 bin ton elde edildi. Birçok çiftçinin geçim kaynağı olan bölgeye özgü bıttıma, Amerika, Katar, Dubai, Kuveyt, Ürdün ve Irak gibi ülkelerden yoğun talep gelince kilogramı 300 liraya ulaştı. Bıttımı Siirt'te bulmakta zorlandıklarını anlatan kuyumcu Hikmet Özçelebi, "Geçen yıl bıttım kilosu 150 TL idi. Ancak bu sene 250-300 TL arasında satılıyor. Yani anlayacağız bir kilo bıttımın fiyatına bir gram altın geliyor. Vatandaş bıttım tüketeceğine, bir gram altın alarak yatırım yapıyorlar" dedi.
BITTIM AĞAÇLARI, FISTIK AĞAÇLARINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Siirt bıttımına ilginin artmasıyla birçok kişinin bıttım üretimine başladığını anlatan üreteci Ömer Alkanlı, "20 yıldan beri geçimimizi bıttımla sağlıyoruz. Bağ ve bahçelerimizde bulunan birçok bıttım ağacını fıstığa çevirmek zorunda kaldık. Bunun sebebi ise fıstık daha çok para ediyordu. Ancak şimdi ise fıstığın kilosu 80-90 TL arasında satılırken, bıttımın kilosu 250-300 TL arasında satılmaktadır. Yani tekrar baştan bıttım ağaçları dikmeyi düşünüyoruz. Bu yıl bıttıma özellikle Avrupa ülkelerinden ciddi rağbet vardı ve kendileri bizzat gelerek bıttımları satın aldı. Bundan ötürü de piyasada bıttım kalmadı" diye konuştu. 
'DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİ SATIN ALDI'
Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan ise bıttımın dünyanın birçok ülkesine satıldığını ifade ederek, bıttım üretiminin artırılması için çalışmalar başlattıklarını söyledi. Aslan, "Bıttım, fıstıktan daha değerli olmaya başladı. Daha önce bıttım ağaçları aşılatılarak fıstığa çevrildi. Şimdi ise tam tersine döndü yani fıstık ağaçları, tekrar bıttım ağaçlarına çevriliyor. Siirt piyasasında bıttım bulunmuyor. Bunun sebebi ise bıttımın az olması ve dünyanın zengin ülkelerinin bunu istemesidir. Başta ABD olmak üzere Katar, Dubai, Kuveyt, Suriye, Ürdün, Irak gibi ülkelerin yüksek fiyat ile almasından ötürü bıttım karaborsa oldu. Bu vesile ile Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanlığı, valimiz himayesinde bıttımın üretimini geliştirmek amacı ile proje hazırladık" dedi.

SİİRT

24 Aralık 2019 Salı

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