Kanser hastası kadın, Siirt'te ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Siirt'te mide ağrısı ve yanması şikayeti ile hastaneye başvuran 69 yaşındaki Behiye Türksoy'ün mide kanseri olduğu ortaya çıktı. Siirt Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan ameliyatla Tüksoy, sağlığına kavuştu.

Yaklaşık bir buçuk aydır midede yanma ve ağrı şikayeti ile doktora başvurdu. yapılan tetkikler sonrucunda türksoy'un mide kanseri olduğu ortaya çıktı. hemen ameliyata alınan hasta, Siirt'te ilk kez yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

SİİRT 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:04

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.