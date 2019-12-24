Siirt'te motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler

Siirt'te trafiğe aldırış etmeden motosiklet üzerinde hareketler yapan bir kişi, hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Siirt Yeni Mahalle'de bir motosiklet sürücüsü, hiçbir güvenlik önlemi almadan motorun üzerine çıktı. Motosikletin üzerine çıkıp ayak dansı yapan sürücü hem kendinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Yaşanan anlar, motosikletin arkasından seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

SİİRT 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:51

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