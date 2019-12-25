Marangoz mesleğinin son temsilcileri teknolojiye direniyor

Siirt’te marangozluk yapan ustalar, mesleklerinin teknolojiye yenik düşmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Ustalar, güde 56 hayvan yemliği yaparak ayakta durmaya çalışıyor.

Geçmişte ahşap pencere ve kapıların yoğunlukta yapıldığı marangozluk mesleği günümüzde teknolojinin farklı alanlara yayılması ile birlikte bitme noktasına geldi. Marangozcuların son temsilcileri, günde 56 hayvan yemliği yaparak mesleklerini sürdürmeye çalışıyor.

Dededen kalma mesleği sürdüren Nevzat Yaşar, son dönemde hazır ürünlere olan rağbet nedeniyle iş yapamaz duruma geldiklerini, gelişen teknolojiyle birlikte mobilya imalatında seri üretime geçilmesinin marangoz mesleğini bitirdiğini söyledi.



"Hayvan yemliği yaparak ayakta durmaya çalışıyoruz"

Göçebelerin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesinin hayvan yemliği olduğunu aktaran Nevzat Yaşar, "Mesleği 40 yıldır sürdürüyorum burada. Dedem de babam da burada yetişti. Göçebeler yayladan merkeze geldiklerinde en çok ihtiyaç duyduğu şey bu yemliklerdir. Bu yemlikleri de kendilerine yapıyoruz. Yemliklerde samanlar sıcak kalıyor. Yemlik saçtan yapıldığı zaman paslanıyor. Sağlıklı da değil hayvan için. Uzun zamandan beri göçebelere bu yemliklerden yapıyoruz. Günde 56 tane yapıyoruz, geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz" dedi.

SİİRT 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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