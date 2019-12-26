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Siirt’te tarım değerlendirme toplantısı düzenlendi

İHA

Siirt'te 2019 yılı yatırım değerlendirme ve 2020 yılı tarımsal yatırım projeleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Siirt’te tarım değerlendirme toplantısı düzenlendi

Siirt'te 2019 yılı yatırım değerlendirme ve 2020 yılı tarımsal yatırım projeleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.
İl Özel İdaresi Spor Tesislerinde düzenlenen toplantıya Siirt Valisi Ali Fuat Atik, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, GAP İdaresi Bölge Müdürü Hasan Kılıç, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, kaymakamlar ve üreticiler katıldı. Toplantıda sunum yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "GAP ve DİKA'dan kabul gören 14 projenin toplam maliyetinin 7 milyon 742 olduğunu söyledi. Siirt'e tarımsal üretimde önemli projeler kazandırıldığını belirten Demirhan, 320 bin dekar araziyle fıstık üretiminde Türkiye'de ilk 3'e, 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan sayısıysa Türkiye'de ilk 5'e, 160 bin arı kovanı ve bin 450 ton bal üretimiyle Türkiye'de ilk 10'a girdik" dedi.
Toplantıda konuşan Vali Atik ise, Siirt tarımsal yatırımlarla çok önemli bir yere geldiğini, uzun yıllar sonra tarım alanında proje atağına kalktığını belirtti. Vali Atik, "Emeği geçen başta Dicle Kalkınma Ajansı, GAP ve paydaş kurumlara teşekkür ediyorum. İyi enstrüman çalan insanlar bir araya geldiler ben de sadece orkestraya şeflik yaptım. Emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.
Toplantı, destek veren kurumlara plaket verilmesiyle sona erdi.

SİİRT

26 Aralık 2019 Perşembe

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