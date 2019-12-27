Siirt’te patlamamış top mühimmatı bulundu

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alanda bulunan patlamamış top mühimmatı, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Doğan Mahallesi Dikili Paşa mevkiinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında patlamamış halde mühimmat bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca olay yerinde gerekli tedbirler alınarak yapılan incelemede, olay yerinde bulunan mühimmatın, 90 milimetre çapında top mühimmatı olduğu tespit edilmiştir. Patlayıcı madde imha timi tarafından mühimmat olay yerinde imha edilmiştir” denildi.

SİİRT 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

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