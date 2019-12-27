Siirt'te müthiş buluş: Menengiç yağının yaralara merhem olduğu ortaya çıktı

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Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Şındak, yaptıkları çalışmalar sonucunda menengiç yağının hayvanlarda doku kaybı yaralarını iyileştirdiği sonucuna vardıklarını söyledi.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şındak, yaklaşık 2 yıl önce çalışma gerçekleştirdi. Bıttım sabununun egzamaya iyi gelmesinden yola çıkan Prof. Dr. Şındak, daha sonra menengiç yağının faydaları üzerinde incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Şırdan'ın çalışması sırasında menengiç yağının bıldırcın ve farelerde oluşan yaraları iyileştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından Prof. Dr. Şındak, Türkiye Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunarak ürünün patentini aldı.

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