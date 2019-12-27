Kurtalan Kızılay Şubesinden gıda ve giyim yardımı

Türk Kızılayı Kurtalan Şubesi tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelere kavurma ve elbise yardımı yapıldı.

Kızılay Kurtalan Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettikten sonra ihtiyaçlarını öğrenip yardımda bulundu. Kızılay Kurtalan Şube Başkanı Tacettin Lale, kavurma ve giyim yardımını ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti. Lale, Türk Kızılayının misyonuna uygun olarak fakirlerin sofralarına yardım elini uzatmaya devam ettiğini belirtti. İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere kavurma ile giyim malzemesi dağıttıklarını ifade eden Lale, "Genel merkezimiz tarafından gönderilen kavurmalar ve elbiseleri, ihtiyaç sahibi ailelere kendi ellerimiz ile hanelere ulaştırdık. Kızılay olarak yardıma muhtaç ailelere elimizi uzatma gayreti ve çabası gösteriyoruz. İhtiyaç sahipleriyle bütünleşmeyi benimsiyoruz. Türk Kızılayının misyonuna uygun olarak ilçede nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onların sofralarına yardım elimizi uzatmak istiyoruz" dedi.

SİİRT 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:52

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