Köy okulu öğrencilerine yardım

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Taşlı İlkokulu öğrencilerine hayırsever bir kadın kırtasiye, giyim ve oyuncak yardımında bulundu.

Siirt’te bir kurumda diyetisyen olarak çalışan Demet Çetin, sosyal proje kapsamında giyim, kırtasiye ve oyuncak malzemesi aldı. Çetin, aldığı giyim ve araç gereçleri Şirvan ilçesine bağlı Taşlı İlkokulu öğrencilerine dağıttı. Yardım ve hediyelerinin devam edeceğini belirten diyetisyen Çetin, “Siirt’e geldiğim günden bu yana hep aklımda olan bir şeydi bir köy okulunun ihtiyaçlarını karşılamak ve çocukları sevindirmek bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu yardımları devam ettirmeyi planlıyorum” dedi.

Taşlı İlkokulu öğrencileri de mutluluklarını Çetin’e sarılarak gösterdi.

SİİRT 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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