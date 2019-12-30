Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya 11 ayda 515 operasyon gerçekleştirdi. 44 Teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda etkisiz hale getirilenler arasında 3 turuncu, 2 gri, 1 mavi kategoride aranan terörist bulunuyor.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlar, terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdi. Terör örgütü PKK’ya son bir ayda 32 operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda tespit edilen çok sayıda barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. Siirt'te terör operasyonlarını tüm hızıyla sürdüren jandarma komando birlikleri ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri 11 ay da PKK'ya ağır kayıplar yaşattı. Operasyonlarda teröristlerin kullandığı onlarca sığınak ve barınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklar delil çalışmasının ardından imha edildi. Jandarma terörle mücadeleye gecegündüz demeden, olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

JÖH ve komando birlikleri kırsal alanda teröre darbe vururken, bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında teröre yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik operasyonlarına da devam ediyor.

SİİRT 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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