Siirt’te Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerden yeni yıl mesajı

Siirt Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrenciler, önce kendi dillerinde ardından da Türkçe olarak Türkiye’nin yeni yılını kutladı.

Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler anadillerinde ve Türkçe olarak Türkiye'nin yeni yılını kutladı. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, üniversitede yabancı uyruklu öğrenci sayısını her geçen gün arttırarak farklı kültürel öğrenim ve deneyim ortamları oluşturduklarını söyledi. Prof. Dr. Erman, şuan üniversitelerinde 40’ı aşkın ülkeden 2 bin 200 yabancı uyruklu öğrencinin eğitimöğretim gördüğünü ifade etti. Prof. Dr. Erman, "Yabancı öğrencilerimizin üniversitemizde gördükleri eğitimler sayesinde hem Türkçe öğreniyor hem de eğitimlerini sürdürüyorlar. Farklı kültürlerin kaynaşması ilimiz adına güzel adımlardır. Yabancı öğrencilerimiz kendi dilleri ve Türkçe olarak ülkemizin yeni yılını kutladı. Bu vesileyle 2020 yılının ülkemize ve üniversitemize huzur, güven ve bereket getirmesi dileği ile tüm vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin ve personelimizin yeni yılını kutluyorum" dedi.

SİİRT 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

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