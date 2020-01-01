Siirt'te yıkılan bina yan yattı

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SİİRT'te, bir süre önce boşaltılan eski bina, yıkım çalışmaları sırasında yan yattı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve bir süre önce boşaltılan 4 katlı binanın yıkımına başlandı. Ancak bina bu sabah yürütülen yıkım çalışması sırasında çökerek, yan yattı. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanları tahliye etti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binanın yıkımı durduruldu.



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