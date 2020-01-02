Siirt'te uyuşturucu ticaretine tutuklama

Netflix bu yıl Oscar'ı alır mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, uyuşturucu sattığı tespit edilen S.C., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Kurtalan ilçesinde S.C.'nin uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edildi. S.Ç.'nin adresine düzenlenen operasyonda 150 gram sentetik uyuşturucu ve 17 uyuşturucu hap, bin lira nakit para, 6 uyuşturucu paketleme folyosu ve cep telefonunu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.C., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.