Siirt'te DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

SİİRT'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi aranıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda arama da yapılan adreslerde 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
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