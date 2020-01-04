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Siirt'te baraj suyu yükseldi, suda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

İHA

Siirt'te traktörle Botan Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan ve suyun ortasında mahsur kalan 1 kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Siirt'te baraj suyu yükseldi, suda mahsur kalan 1 kişi kurtarıldı

Siirt’te traktörle Botan Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan ve suyun ortasında mahsur kalan 1 kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Botan Çay’ında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktörü kullanan şahıs köyüne gitmek için Botan Çayı'ndan geçmek istedi. Bunun üzerine traktörünü çaya yönelten sürücü, çayda bir süre ilerledikten sonra, traktör ile çayın bir bölümünde suya battı. Akıntının yoğun olduğu, yaklaşık 1 buçuk metre su seviyesinin bulunduğu çayda mahsur kalan sürücü traktörün üzerine çıkıp vatandaşlardan yardım istedi.
Yoldan geçen iş makinesi sürücüsünün çayda mahsur kalan vatandaşı görmesi üzerine suya yanaşarak traktöre halat bağladı. Traktör ve sürücü, halat yardımı ile sudan çıkarıldı. Suyun yükselmesiyle mahsur kalan vatandaş geri dönmek zorunda kaldı.

SİİRT

04 Ocak 2020 Cumartesi

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