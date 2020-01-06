Çalacak eşya bulamadılar, kalorifer peteklerini söküp götürdüler

Zehir tacirlerine bir darbe daha

"Annem benim her şeyim"

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Siirt’te kullanılmayan bir binaya giren hırsızlar, dairelerde çalacak eşya bulamayınca kalorifer peteklerini söküp el arabasına yükleyerek kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Adil Yaşa Caddesi'nde bulunan lojmanlarda meydana geldi. Öğlen saatlerinde boş dairelere tırmanan hırsızlar evde bir şey bulamayınca kalorifer peteklerini yerinden söküp, el arabasına yükledi. Rahat tavırlar sergileyen hırsızlar, el arabasına yükledikleri kalorifer petekleri ile kayıplara karıştı.

Hırsızların rahat tavırları durumu gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SİİRT 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:55

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