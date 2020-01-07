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Avrupa’nın en büyük barajında su tutulmaya başlandı

İHA

Siirt'te bulunan Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı'nda su tutuma işlemi tamamlandı. Çetin Barajı'nın elektrik üretimine başlanmasıyla ekonomiye katkısının yılda 80 milyon dolar olacağı belirtildi.

Avrupa’nın en büyük barajında su tutulmaya başlandı

Siirt’te bulunan Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olan Çetin Barajı’nda su tutuma işlemi tamamlandı. Çetin Barajı’nın elektrik üretimine başlanmasıyla ekonomiye katkısının yılda 80 milyon dolar olacağı belirtildi.

“Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğünde su tutuldu”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dicle Nehri üzerinde Silindirle Sıkıştırılmış Beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olan Çetin Barajı’nın tamamlanarak su tutulmaya başlandığın söyledi. Bakan Pakdemirli, Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve Dicle Nehri’nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı’nın 165 metre yüksekliğe sahip olduğunu belirterek “Projenin inşaat çalışmaları 2011 yılında başladı. Baraj rezervuarında 615 milyon metreküp su depolanacak. 37 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre alanında bir göl alanı oluşacak” dedi. Çetin Barajı ve HES’in 2020 yılının ilk çeyreğinde enerji üretmeye başlayacağının planlandığını vurgulayan Pakdemirli, “Barajın işletmeye alınması ile birlikte toplam kurulu gücü 420 MWh olan barajdan yılda 1 milyar 174 kwh enerji üretilecek, milli ekonomiye yılda yaklaşık 500 milyon TL katkı sağlanacak” diye konuştu.

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve Dicle Nehri’nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı’nda su tutulmaya başlandı. DSİ 10. Bölge Müdür Vekili Veysi Kanat, yaptığı açıklamada, Çetin Barajı’nın kente ve ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını söyledi. Kanat, “Barajımız 165 metre yüksekliğinde 490 metre uzunluğunda silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) yapılmış bir barajımızdır. Barajımız 614 milyon metre küp su kapasitesine sahip bir baraj ortalama değerlerine baktığımız zaman bunun yaklaşık 2 ile 3 ay içerisinde dolabileceğini ve enerji üretimine başlayacağımızı ön görmekteyiz. Barajımız enerji amaçlı olup 420 MWh gücünde 1 milyar 174 milyon kwh enerji üretimi hedeflenmektedir. Buda yaklaşık Siirt ilimizin 5 katı büyüklüğünde bir enerji üretimi gerçekleştirmektedir" dedi.

“Siirt ili büyüklüğünde beş ilin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak”
Bugün su tutma işlemini tamamlandığını belirten Çetin Barajı Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi Fatih Tonoğlu, elektrik üretimine başlanmasıyla yılda milli ekonomiye 80 milyon dolar katkı sağlayacağını belirterek, “Göl hacmimiz 650 milyon metreküp ve 2 buçuk ayda dolması planlanarak Nisan ayında elektrik üretimine başlanması planlanmaktadır. Elektrik üretimine başlandığında yıllık bir milyar 174 Milyon kwh elektrik üreterek milli ekonomiye yılda 80 milyon dolar katkı sağlayacak. Bugün itibaren rezervasyon tünel kapakları kapanarak su tutma işlemine başlamış bulunmaktayız. Çetin Barajı elektrik üretimine başladığı zaman Siirt büyüklüğünde 5 ilin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede bir hidroelektrik santralidir” diye konuştu.

SİİRT

07 Ocak 2020 Salı

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