Siirt İl Özel İdaresi değerlendirme toplantısı düzenlendi

Siirt İl Özel İdaresi 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı Siirt İl Özel İdaresi Eğitim, Dinlenme ve Spor Tesislerinde Siirt Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi. 2019 yılının verimli ve hizmet yılı olduğunu belirten Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 2020 yılında daha güzel çalışmalar sürdüreceklerini söyledi. Vali Atik, “Başarı varsa hepimizindir, istisnasız hepimizindir. Başarısızlık bana aittir. Sizler hepiniz benim görev yaptığım mesai arkadaşlarımsınız hepinize bu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günlerini kutluyorum. Siirt’te iyi bir yerel basına sahibiz. Meseleleri doğru, dürüst ve zamanında aktarıp kamuoyunu bilgilendiriyorlar. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, İl Özel İdare 2019 yılında kabuğunu kırarak birçok hizmete imza attığını söyledi. Canpolat, “İl Özel İdaresi olarak gerek yaptığı kamu binalar gerekse köylerimize götürdüğümüz hizmetlerinin yanı sıra tarıma, sağlığa, kültüre, sanata, turizme, spora ve sosyal hizmetlere büyük katkı sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca ilimizin her noktasına hizmet götürülmesine ve kaynak sağlanmasına destek olan başta Valimiz Ali Fuat Atik’e, milletvekilimiz Osman Ören'e, İl Genel Meclis Başkanımız Cangir Bayram'a ve meclis üyelerimize, kaymakamlarımız ile muhtarlarımıza yapılan ortak çalışma ve destek dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya Vali Ali Fuat Atik, Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bülbül, İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram, AK Parti ve HDP meclis üyeleri ve basın temsilcileri katıldı.

SİİRT 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:55

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