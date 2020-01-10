Su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler mahsur kaldı

ILISU Barajı'nın su tutmasıyla Siirt merkeze 25 kilometre uzaklıktaki trafiğe kapatılan Sağlarca köprüsünden geçmeye çalışan sürücüler, araçlarıyla bölgede mahsur kaldı.
Siirt'te Ilısu Baraj Gölü'nün su tutması nedeniyle ulaşıma kapanan Sağlarca Köprüsü'nü uyarılara rağmen kullanmaya çalışan sürücüler, araçlarıyla bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.
Mahalleliden bazıları, köprüde önlem alınmasını istedi.
SİİRT
10 Ocak 2020 Cuma
- İMSAK 05:55
- GÜNEŞ 07:21
- ÖĞLE 12:24
- İKİNDİ 14:56
- AKŞAM 17:18
- YATSI 18:39