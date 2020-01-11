Siirt'te Lineer Metal Çinko Fabrikası'nın temeli atıldı Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yüzde 40'ını karşılayacak, 3 bin kişi istihdam edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Siirt'te Lineer Metal Çinko Fabrikası'nın temeli atıldı Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yüzde ...

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te TürkKatar ortaklığıyla proje bedeli 102 milyon dolar olan Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Tam kapasite çalıştığında Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yüzde 40'ını karşılayacak olan tesiste 3 bin kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Siirt'te Lineer Metal Çinko Fabrikası'nın temeli atıldı Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yüzde 40'ını karşılayacak, 3 bin kişi istihdam edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te TürkKatar ortaklığıyla proje bedeli 102 milyon dolar olan Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Tam kapasite çalıştığında Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yüzde 40'ını karşılayacak olan tesiste 3 bin kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde TürkKatar ortaklığıyla kurulacak Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi'nin temel atma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakan Dönmez, yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin eskiden ülkeyi ileri götürecek güçlü bir siyasi iradeden yoksun olduğunu, birileri 'Durun' dediğinde durduğunu, 'Yapamazsın' dediğinde kabullendiği bir süreçten geçtiğini söyledi. Artık o günlerin geride kaldığını aktaran Bakan Dönmez, bugün artık kendi doğrularını ortaya koyan, bu uğurda mücadeleden çekinmeyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle güçlü hedeflere korkmadan yürüyen bir Türkiye'nin bulunduğunu belirtti. Bakan Dönmez, yeni yapılacak tesisin tam kapasite çalıştığında yıllık 216 milyon dolarlık ithalatın da önüne geçeceğini ifade ederek "Bu rakam Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yüzde 40'ına denk geliyor." diye konuştu. Dönmez, yeni tesiste Hakkari ve Siirt'te 1900 doğrudan, 1100'ü de dolaylı olmak üzere 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu senenin ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacağını belirterek, “Gençlerimiz iş, aş bulamasın diye buralara yatırımlar yapılmasın, fabrikalar açılmasın diye çok uğraştılar. İş makinelerini yaktılar, işçi kardeşlerimizi şehit ettiler, iş adamlarını tehdit ettiler. Pes etmedik, vazgeçmedik. 2002'den bu yana güvenlik güçlerimiz teröristlerle mücadele ederken, diğer kurumlarımız da terörle mücadele etti. İşte Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek Çinko İzabe Tesisi'nin temellerini atıyoruz. Tam 102 milyon dolarlık bir yatırım, 3 bin kardeşimiz burada istihdam edilecek. 3 bin annenin evladına ekmek kapısı olacak" diye konuştu.

Lineer Metal Çinko Fabrikası'nın temeli atıldı
Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 145 dönüm alana inşa edilecek ve 102 milyon dolara mal olacak tesiste, ilk etapta yıllık 30 bin ton, tamamlandığında ise yıllık 90 bin ton külçe çinko üretimi gerçekleştirilecek.

Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Katarlı yatırımcılar, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

SİİRT

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Dönmez: Libya mutabakatı, Türkiye'yi izole etmek isteyenlere en güzel yanıt
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Libya mutabakatı, Türkiye'yi izole ...
Siirt’te 111 kişinin istihdam edildiği çağrı merkezi açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Siirt’te 111 kişinin istihdam edildiği çağrı merkezi ...
Bakanlar Siirt Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakanlar Siirt Valiliğini ziyaret etti
Su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler mahsur kaldı
YEREL HABERLER Su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler ...
Siirt’te çinko metal külçe üretim tesisi kuruluyor
YEREL HABERLER Siirt’te çinko metal külçe üretim tesisi kuruluyor
Araçlar Botan Çayı'nda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Araçlar Botan Çayı'nda mahsur kaldı
Siirt'te üretilen alabalıklar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
YEREL HABERLER Siirt'te üretilen alabalıklar Türkiye'nin dört bir ...
Siirt İl Özel İdaresi değerlendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Siirt İl Özel İdaresi değerlendirme toplantısı ...
Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Siirt'te 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor
YEREL HABERLER 2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X