Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 yaralı

"Ben hep hip hop'tım"

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Siirt’te pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eruh ilçesine bağlı Kaşıkyayla köyünde meydana geldi. Ahmet G. (21) yönetimindeki pat pat aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:55

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