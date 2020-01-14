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Park halindeki motosiklet saniyeler içinde çalındı

İHA

Siirt'te yerel gazete dağıtıcılığı yapan Emin Sadık'a ait park halindeki motosiklet, evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızlık olayı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki motosiklet saniyeler içinde çalındı

Siirt’te yerel gazete dağıtıcılığı yapan Emin Sadık'a ait park halindeki motosiklet, evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızlık olayı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkeze bağlı Kooperatif Mahallesi'nde yerel gazete dağıtıcılığı yapan Emin Sadık'a ait park halindeki 56 BA 023 plakalı motosiklet,kimliği belirsiz kişilerce gece geç saatlerde evinin önünden çalındı. Sabah uyandığında park ettiği motosikleti göremeyen Sadık, apartmanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kameralarını incelediğinde motosikletinin kilidinin kırılarak çalındığını gördü. Durumu hemen emniyet birimlerine haber veren Sadık, motosikletin bulunmasını istiyor.
Çalınan 7 bin liralık motosikletinin bulunmasının istediğini belirten Sadık, "Siirt'te yerel gazeteleri dağıtıyorum. 25 Aralık akşamı gazeteleri dağıttıktan sonra motosikletimi park edip evime çıkmıştım. Sabah tekrar gazeteleri dağıtmak üzere evden çıktığımda motosikletimin yerinde olmadığını fark ettim. Çevredeki esnafa sordum kimse görmemiş ve haberleri olmamış. Evimizin alt katında bulunan esnafın kamerasından baktığımızda iki kişinin gelip motosikletimin kilidini kırıp götürdüğünü tespit ettik. Hemen emniyete bildirdim. Emniyette gerekli işlemleri yaptı, ifademizi verdik" dedi.

"2 yıl boyunca motosikletimin taksitini ödedim"
Motosikletinin zorluklarla aldığını belirten Sadık, "2 yıl boyunca motosikletin taksitini ödedim, Benim ekmek teknem, elim ayağım olan motosikletimin bir an önce bulunmasını istiyorum, mağdurum. Bir daha motosiklet alacak gücüm yok. Bir an önce o hırsızların yakalanmasını ve motosikletime kavuşacağım günü bekliyorum" diye konuştu.

SİİRT

14 Ocak 2020 Salı

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